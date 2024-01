(AGENPARL) – lun 29 gennaio 2024 COMUNE DI SASSARI

Sassari, lì 29 gennaio 2024

Richiesta pass residenti nel centro città, ecco le

novità

Dopo la fase sperimentale di un anno per il sistema di rilascio del contrassegno online

per la sosta negli stalli nelle zone A e B del centro città, dal I febbraio saranno introdotte

alcune importanti novità. Il contrassegno sarà rilasciato esclusivamente ai soli residenti

delle zone A e B nel Comune di Sassari con patente di guida.

Tutti i residenti all’interno delle zone A e B con pass in scadenza dovranno presentare

una nuova domanda online sul portale Municipia, pubblicato nel sito

http://www.comune.sassari.it .

A differenza della precedente modalità sperimentale, solo dopo il via libera da parte

degli uffici sarà possibile, accedendo nuovamente alla propria domanda, stampare il

relativo contrassegno da esporre sulla propria auto. Le domande, infatti, saranno

istruite dagli uffici, che rilasceranno l’autorizzazione e il relativo contrassegno a seguito

delle verifiche sulla loro completezza e veridicità. La validità dei nuovi pass sarà di 36

mesi, mentre fino a oggi era solo un anno.

Il sistema consentirà l’inserimento delle domande finalizzate al rilascio dei nuovi pass

non prima di 30 giorni dalla scadenza dell’attuale contrassegno.

Ogni modifica o integrazione alla domanda online sarà possibile solo accedendo

nuovamente alla stessa: non sarà consentito inserire una nuova istanza.