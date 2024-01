(AGENPARL) – lun 29 gennaio 2024 Buonasera,

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 67

Il Consiglio dei ministri è convocato in data 30 gennaio 2024, alle ore 12.00 a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno:

– SCHEMA DI DECRETO LEGGE: Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI);

– SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE: Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e Malta per consentire l’iscrizione del corpo italiano di soccorso dell’Ordine (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE);

– SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Istituzione del garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 22 dicembre 2021, n. 227 (DISABILITA’).