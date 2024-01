(ARC) Giorno Memoria: Roberti, orrore Theresienstadt deve scuotere coscienze

(AGENPARL) – lun 29 gennaio 2024 L’assessore alla rappresentazione delle opere realizzate nel

Trieste, 29 gen – “Trovo sia molto importante che nell’ambito

delle celebrazioni per la Giorno della Memoria Trieste ospiti al

Politeama Rossetti l’esecuzione, per la prima volta nella stessa

serata, delle opere ‘Brund?bar’, composta nel 1938 da Hans Kr?sa,

e ‘Der Kaiser von Atlantis oder die Tod-Verweigerung’, composta

da Viktor Ullmann nel 1943, che ironizza sull’ideologia nazista.

Entrambi questi capolavori sono infatti stati ideati nel campo di

concentramento di Theresienstadt, che la propaganda del Terzo

Reich presentava come esempio di insediamento destinato agli

artisti ebrei, ma che in realt? era solo il terribile preludio ai

campi di sterminio. Una vicenda che deve essere resa nota per far

comprendere come non sia sufficiente fermarsi alle apparenze per

alleggerire la propria coscienza”.

Lo ha detto l’assessore regionale alle Autonomie locali e lingue

minoritarie Pierpaolo Roberti in occasione della rappresentazione

al Teatro Rossetti di Trieste delle opere “Brund?bar” (Calabrone)

di Hans Kr?sa sul libretto di Adolf Hoffmeister e “Der Kaiser von

Atlantis oder die Tod-Verweigerung” (L’Imperatore di Atlantide

ovvero il rifiuto della Morte) su libretto di Peter Kien che fu

ampiamente provata all’interno del ghetto-campo di Terez?n, ma

che non vi fu mai rappresentata pubblicamente.

Ringraziando gli organizzatori dell’evento Roberti ha evidenziato

che “entrambi gli autori di queste opere trovarono, come molti

altri, una terribile morte ad Auschwitz. Mettere in scena il

frutto del loro ingegno ? quindi un modo per ricordare loro e

tutti coloro che persero la vita per colpa delle leggi razziali

che in Italia vennero proclamate proprio nella nostra citt?. Non

dobbiamo mai dimenticare l’orrore delle persecuzioni patite dal

popolo ebraico e anche dalla comunit? ebraica di Trieste, che da

sempre rappresenta una parte importante del caleidoscopio di

etnie e religioni che compone il capoluogo regionale”.

