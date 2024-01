(ARC) Giorno Memoria: Fedriga, misure severe contro sostenitori terrorismo

(AGENPARL) – dom 28 gennaio 2024 Trieste, 28 gen – “Il Giorno della Memoria ? una manifestazione

importantissima che acquisisce un valore ancora pi? profondo in

questo periodo purtroppo caratterizzato dal dramma vissuto dal

popolo di Israele colpito brutalmente dal terrorismo e dai

rigurgiti di antisemitismo che continuano a manifestarsi anche in

Europa e in Occidente”.

Lo ha affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia

Massimiliano Fedriga a margine della cerimonia per il Giorno

della Memoria che si ? tenuta oggi alla Risiera di San Sabba a

Trieste.

“? fondamentale ricordare e condannare i tragici eventi del

secolo scorso, ma tutto questo oggi non basta. ? necessario

intervenire adottando misure forti – ha sottolineato Fedriga -.

Dobbiamo agire con determinazione per impedire, per esempio, che

un’agenzia delle Nazioni unite, che ha ottenuto milioni di euro

di finanziamenti dai Paesi occidentali, dia uno stipendio a dei

terroristi”.

“? inaccettabile che l’Onu non si sia accorta di nulla cos? come

non ? sufficiente che il segretario generale delle Nazioni unite

si dica inorridito da queste circostanze rivelate esclusivamente

da un’inchiesta dell’organizzazione non governativa UN Watch . Ha

gravissime responsabilit? chi – ha aggiunto il governatore – non

si ? reso conto che risorse pubbliche finivano nelle tasche di

criminali per alimentare il terrorismo in Palestina”.

Come consuetudine, nel corso della solenne cerimonia – che ha

visto la partecipazione anche degli assessori alle Autonomie

locali Pierpaolo Roberti e alla Difesa dell’ambiente Fabio

Scoccimarro – sono state deposte corone d’alloro in memoria delle

persone trucidate all’interno della Risiera e sono stati

celebrati i riti religiosi cattolico, ebraico, evangelico,

serbo-ortodosso e greco-ortodosso.

Successivamente Fedriga si ? spostato in Prefettura dove ? stata

consegnata la medaglia d’onore ai famigliari di Luigi Ettore

Marchetto, il carabiniere che a soli 20 anni trov? la morte nel

1944 nel campo di concentramento Wolfsberg.

Questo importante riconoscimento, stabilito dalla legge 296 del

2006, viene assegnato ai cittadini italiani – militari e civili

-, deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro

coatto per l’economia di guerra ed ai familiari dei deceduti.

ARC/TOF/pph

281337 GEN 24