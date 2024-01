0128 Decremento cassa integrazione

(AGENPARL) – dom 28 gennaio 2024 UFFICIO STAMPA

Lavoro in aumento e si dimezza la cassa integrazione, Peracchini: “La provincia della Spezia quella con il maggiore decremento delle richieste di tutta la Liguria, calo di oltre il 50% nel 2023”

La Spezia, 28 Gennaio 2024 – In merito ai dati diffusi dall’INPS sulle richieste di cassa integrazione in Liguria nel 2023, che riportano un calo del 26,9% di media in tutta la Regione rispetto all’anno precedente e il decremento del 53,5% nella provincia spezzina, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara quanto segue:

“Accogliamo con profonda soddisfazione i dati appena resi noti dall’INPS, che indicano un significativo calo delle richieste di cassa integrazione nel nostro territorio, superiore al 50% e che vedono La Spezia come la provincia con il decremento maggiore di tutta la Liguria. Questi dati positivi sono il risultato tangibile di un’economia locale in netta crescita, frutto di scelte politiche che favoriscono lo sviluppo aziendale e sostengono le assunzioni. Merito di progetti importanti come il Miglio Blu, che lega le maggiori società produttrici di yacht e megayacht, che vengono supportate dal Comune con investimenti nelle infrastrutture, e messe in rete con il Campus Universitario della Spezia, un polo con corsi d’eccellenza nel campo della nautica e che ad oggi conta oltre 1200 iscritti, dove la maggior parte dei laureati trova lavoro prima ancora di terminare gli studi.