(AGENPARL) – sab 27 gennaio 2024 COMUNICATO

GIORNO DELLA MEMORIA 2024, A SAN DONATO VAL DI COMINO VISITA AL MUSEO SHOAH

E COMMEMORAZIONE IN PIAZZA CON SCUOLE E AUTORITÀ

PRESENTI IL SINDACO PITTIGLIO S L’ON. ZINGARETTI

In occasione del giorno della Memoria a San Donato Valcomino- la principale

località d’internamento libero del Lazio per gli ebrei stranieri – si è

ricordata la Shoah con una celebrazione al Memoriale della Shoah, in Piazza

Giacomo Matteotti. Presenti, oltre a tantissimi giovani, il sindaco di San

Enrico Pittiglio, il

Sindaco di Posta Fibreno Adamo Pantano, il consigliere provinciale Gianluca

Quadrini e l’on. Nicola Zingaretti.

Negli ultimi giorni centinaia di studenti hanno raggiunto San Donato per

visitare e svolgere attività didattiche presso il Museo del Novecento e

della Shoah, il Memoriale e il percorso “Novecento” dedicato ai luoghi e

alla vita quotidiana di ebrei, tedeschi ed ex prigionieri alleati durante i

mesi della Battaglia di Cassino perché San Donato fu retrovia del fronte.

Le iniziative sono organizzate dal Comune di San Donato Val di Comino e dal

Museo del Novecento e della Shoah in collaborazione con la Provincia di

Frosinone, l’Associazione Cassino città della Pace, Liberation Route Italy.