(ACON) GIORNO MEMORIA. MORETUZZO (PATTO-CIVICA): PACE COME IMPEGNO QUOTIDIANO

Trieste, 27 gen – "Tenere viva la memoria ? un

imperativo morale e un dovere di civilt? per le generazioni

future. Non uno slogan vuoto, ma un concreto impegno quotidiano

contro ogni rigurgito di antisemitismo e razzismo, per costruire

un futuro di libert? e pace”.

Cos? in una nota Massimo Moretuzzo, capogruppo del Patto per

l’Autonomia-Civica Fvg, che, nel Giorno della memoria, si

sofferma sulla necessit? di “educare le giovani generazioni a

custodire i valori della memoria, del rispetto dei diritti umani,

della legalit? e dell’integrazione, della pluralit?, contro ogni

forma di violenza e discriminazione”.

“La conoscenza, l’informazione e l’educazione rivestono un ruolo

fondamentale nel promuovere una societ? giusta e solidale. A

fronte dei tanti tentativi di banalizzare la Shoah e di

pericolose nostalgie e distorsioni storiche, abbiamo – cittadine

e cittadini, istituzioni – la responsabilit? di ricordare”,

conclude Moretuzzo.

