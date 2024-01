Cybersicurezza, Cisal primo sindacato all’interno dell’agenzia nazionale

(AGENPARL) - ROMA, 26 Gennaio 2024 - Il 25 gennaio è stato firmato il protocollo con l’ACN

“È un momento storico” con queste parole il Segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro, accoglie la notizia della firma del protocollo sindacale tra il CISAL-SIBC-ACN e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Si tratta del primo sindacato costituitosi all’interno dell’Agenzia. “Mentre il Consiglio dei Ministri licenzia il ddl cyber, che conferma l’importanza del settore, la Cisal ottiene il riconoscimento formale all’interno di questa struttura strategica” continua Cavallaro. A guidare il CISAL-SIBC in ACN un giovane Segretario, Valerio Marone, 36 anni, di cui 10 passati a lavorare nel cyber. “Il settore della cybersicurezza sta crescendo rapidamente – commenta Marone – e questo pone nuove sfide a tutela dei lavoratori. Abbiamo scelto la Cisal perché è una confederazione indipendente, snella, moderna. Il cyber è giovane, guarda al futuro. Non potevamo legarci a un sindacato che rappresenta il passato. Oltre al Segretario Cavallaro, ringrazio Alberto Antonetti del SIBC-CISAL e Massimo Dary della FISAV-CISAL per il supporto che mi hanno dato in questi mesi”.

Ad affiancare il Segretario Marone un direttivo composto in maggioranza da donne, anche questa una scelta innovativa, in un settore dove c’è una grande carenza di personale femminile. “C’è molto da fare, questo è un altro tema che ci sta a cuore. La nascita della sigla all’interno dell’Agenzia non è che un primo passo” conclude Marone.