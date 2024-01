COMUNICATO STAMPA | IL CORDOGLIO DI CONFINDUSTRIA ALTO ADRIATICO PER LA SCOMPARSA DEL CAV. UFF. DINO CANDUSSO

(AGENPARL) – ven 26 gennaio 2024 Le esequie questa mattina alle 10 a Monfalcone.

Trieste, 24 gennaio 2024 – Confindustria Alto Adriatico esprime la propria vicinanza e il proprio dolore alla famiglia Candusso per la scomparsa del caro Dino, monfalconese, fondatore assieme al padre Luigi e ai fratelli Renzo e Bruno dell’omonima società per la produzione di serramenti in alluminio.

Uomo dal consolidato profilo imprenditoriale, è stato storico componente della locale Associazione

degli Industriali monfalconesi, oggi Confindustria Alto Adriatico di cui ha ricoperto, tra le altre, anche la carica di vicepresidente, partecipando sempre con costanza ed impegno e rendendosi promotore della confluenza nella territoriale di Gorizia. Per diciotto anni, inoltre, ha guidato il Congafi Industria.

Il suo personale impegno per il territorio lo aveva portato, invero, anni prima – siamo a cavallo tra i

Settanta e gli Ottanta – ad attivarsi anche in Consiglio Comunale a Monfalcone dove, come ha

ricordato il figlio Stefano, «ha offerto un importante contributo agli sforzi che tutta la regione stava

profondendo per soccorrere le popolazioni e i territori piegati dal terremoto del 6 maggio 1976».

Negli anni Duemila, Candusso è stato presidente del locale Rotary Club fino ad assumerne la

presidenza «prodigandosi, con mia madre – conclude ii figlio – nel sostegno alle famiglie più deboli

e più bisognose».

La sua carriera imprenditoriale in Italia muove i primi passi negli anni Cinquanta al rientro da

un’esperienza prima in Francia e poi in Svizzera. Assieme al padre e ai fratelli brevetta un prodotto

innovativo, il Bilicbora. Negli anni Ottanta è promotore del nuovo sistema denominato Strato che

proietterà l’azienda all’estero, con particolare successo in Giappone.

Le esequie del Cav. Uff Dino Galdusso si svolgeranno nella chiesa di San Nicolò a Monfalcone

questa mattina alle ore 10.00.

Massimo Boni