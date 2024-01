0126 teatro nelle foglie al TRAC Festival

(AGENPARL) – ven 26 gennaio 2024 UFFICIO STAMPA

Grande successo di TRAC Festival

L’offerta culturale si arricchisce con uno spettacolo di Teatro nelle Foglie

“KAIRòS”

Venerdì 16 febbraio 2024 (ore 21)

Sabato 17 febbraio 2024 (ore 16 e ore 19)

Chapiteau TRAC – PIN La Spezia

La Spezia, 25 gennaio 2024 – Dato il grande successo di TRAC Festival, l’offerta culturale si arricchisce con uno spettacolo di Teatro nelle Foglie, compagnia che ha messo a disposizione il proprio chapiteau per la manifestazione al PIN La Spezia

TRAC Festival è teatro, ricerca, arte e circo, una manifestazione organizzata dal Comune della Spezia e dal Teatro Civico, con la produzione esecutiva di Artificio23. Alla sua prima edizione, il Festival sta registrando da Natale ad oggi sold out per tutti i suoi appuntamenti in programma. Il 24 gennaio si è svolta l’ultima data dedicata al circo contemporaneo con Circ Pistolet (Catalunya) e Cirque de la Guirlande (France). I prossimi appuntamenti del Festival, dedicati al teatro di ricerca, vedono Roberto Anglisani in “Giobbe, storia di un uomo semplice” il 30 gennaio, Jacob Olesen in “Il cavaliere inesistente” il 6 febbraio e Unterwasser Theater Company in “OUT” il 14 febbraio, oltre a workshop e incontri dedicati alla formazione (info e programma completo su http://www.teatrocivico.it).

A conclusione di TRAC Festival, la compagnia Teatro nelle Foglie, che ha messo a disposizione il proprio teatro tenda per ospitare gli appuntamenti di TRAC, propone la propria versione del circo contemporaneo, con tre repliche dello spettacolo “KAIRòS”, in programma venerdì 16 febbraio ore 21 e sabato 17 febbraio ore 16 e ore 19 nello chapiteau di Teatro nelle Foglie presso PIN La Spezia (via Diaz 2, La Spezia).

KAIRòS è uno spettacolo ad alta componente acrobatica che conduce in una dimensione onirica fatta di cordami, emozioni e scenografie sorprendenti. Muovendosi tra clessidre, orologi, pendoli e rottami, i personaggi entrano in un tempo-spazio in cui la fantasia può esprimersi liberamente e viaggiare come un veliero su un mare lontano.

Teatro nelle Foglie è una compagnia di circo contemporaneo riconosciuta dal Ministero della Cultura e dalla Regione Toscana, uno spazio culturale itinerante, nato per scrivere, produrre, mettere in scena e distribuire opere di circo-teatro.