(AGENPARL) – gio 25 gennaio 2024 *MINISTERO DELL’INTERNO – UFFICIO STAMPA *

*SOTTOSEGRETARIO EMANUELE PRISCO*

*Comunicato stampa e dichiarazione del Sottosegretario al Ministero

dell’Interno con delega ai Vigili del Fuoco, Emanuele Prisco:*

*Vigili del Fuoco, il Sottosegretario all’Interno Prisco firma per lo

sblocco di 300 milioni di somme residue da destinare alle competenze

accessorie del personale permanente e volontario*

In mattinata il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno Emanuele

Prisco ha firmato la richiesta al Ministero dell’Economia e Finanze per la

riassegnazione nel 2024 delle somme residue degli anni precedenti in favore

dei Vigili del Fuoco. “Si tratta di 300 milioni di euro – ha spiegato il

sottosegretario – che saranno così erogati per le competenze accessorie

spettanti al personale permanente e volontario del Corpo Nazionale dei

Vigili del Fuoco e destinati allo straordinario, al Fondo Unico di

Amministrazione del personale, al Fondo di Produttività del personale

direttivo, alle indennità una tantum ed ai contributi previdenziali ed

assistenziali”.

*Delia Cipullo*