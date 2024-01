(AGENPARL) – gio 25 gennaio 2024 Municipio X (M5S): “Un murale pro World Skate Games 2024”

“Nel Consiglio municipale di oggi si approva un atto di indirizzo per l’esecuzione di un murale dedicato agli sport urbani. Il murale sarà ubicato in Via del Sommergibile, tra Via Baffico e Via dell’Idroscalo, utilizzando una parete delle case Ater. L’iniziativa è in linea con quanto già determinato tramite mozione del 30 novembre scorso – anche quest’ultima d’intesa tra M5S e PD -: l’obiettivo primo comune è rendere Ostia capitale mondiale dello skateboard.

Il murale, raffigurando il mondo degli urban sport nei pressi dell’impianto di skateboard di Ostia, contribuirebbe a promuovere ancora di più le manifestazioni sportive, soprattutto in occasione dei prossimi World Skate Games 2024.

Adesso, per la sua realizzazione, è necessario procedere con speditezza, ottenendo le autorizzazioni della regione Lazio e di Ater. L’opera dovrà comunque essere ultimata prima delle manifestazioni sportive legate ai Giochi mondiali di skate 2024 di Roma Capitale.”

Lo dichiarano i consiglieri del Gruppo consiliare M5S del Municipio Roma X, Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti

