[Comune Palermo] Dichiarazione Domenico Bonanno e Alessandro Gandolfo – Consegna lavori svincolo Forum – Foto

(AGENPARL) – gio 25 gennaio 2024 Si inoltra la dichiarazione del capogruppo della Democrazia Cristiana al

Consiglio Comunale di Palermo e di Alessandro Gandolfo consigliere DC della

Seconda Circoscrizione.

Patrizia Biagi

Ufficio Stampa

Comune di Palermo

“Con la consegna del cantiere all’impresa aggiudicataria partono

ufficialmente i lavori dello svincolo della Zona Industriale Brancaccio

lato mare. Questo rappresenta un momento storico per la seconda

circoscrizione e per tutta la città, un altro obiettivo raggiunto sul quale

si erano impegnati amministrazione e consiglio comunale. Finalmente dopo

anni di stop e lavori non conclusi inizia il conto alla rovescia per

l’apertura di uno svincolo fondamentale che darà respiro al traffico

all’ingresso di Palermo, alleggerendo la zona di via Giafar e metterà la

parola fine ad una delle tante incompiute della nostra città. Un plauso per

il grande lavoro svolto dall’assessore Orlando e dai suoi uffici che stanno

ancora una volta dimostrando come, in questa città, ogni cantiere può avere

un inizio e una fine e non essere un miraggio come avveniva prima”.

Foto

[image: IMG_4283.jpeg]