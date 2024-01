(AGENPARL) – mer 24 gennaio 2024 N.58 – 24 gennaio 2024

COLDIRETTI, CONDOGLIANZE A PRESIDENTE AGRICOLTORI FRANCESI

PRANDINI A ROUSSEAU (FNSEA), CAMBIAMO INSIEME L’EUROPA

A nome di Coldiretti e di tutti gli agricoltori italiani che rappresento, desidero esprimere profondo cordoglio per il dramma che ha colpito il mondo agricolo francese e, per il tuo tramite, porgere le condoglianze alla famiglia di agricoltori della Fnsea colpita da questo lutto. E’ quanto si legge nella lettera inviata dal presidente della Coldiretti Ettore Prandini ad Arnaud Rousseau, il presidente dell’FNSEA colpita dal lutto per la morte di madre e figlia di una famiglia di agricoltori associati che investiti da un auto pirata durante una manifestazione. Si tratta di una tragedia inaccettabile che, come dimostra il senso di frustrazione degli agricoltori in diversi paesi europei, ci richiama ancora di più ad un senso di profonda responsabilità scrive Prandini nel sottolineare che “Come principali organizzazioni agricole europee credo abbiamo il dovere di essere leader nell’ agire assieme per cambiare le politiche europee e renderle più vicine alle aspettative dei nostri agricoltori”. Riteniamo che proprio il senso di distacco e lontananza di quanto viene deciso a Bruxelles – conclude Prandini – sia alla base di reazioni molto forti, rispetto alle quali abbiamo la responsabilità di rispondere con proposte e idee che non subiscano più le decisioni prese lontano dalle nostre realtà produttive ma che siano la base per un nuovo consenso sul ruolo dell’Europa e del suo settore produttivo trainante.

