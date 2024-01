Fwd: [Unioncamere del Veneto] Com.stampa ‘Camere commercio venete, 361mila pratiche SUAP gestite nel 2023’

(AGENPARL) – mar 23 gennaio 2024 COMUNICATO STAMPA

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA: CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO,

361MILA PRATICHE SUAP GESTITE NEL 2023.

Formazione camerale SUAP Impresainungiorno, coordinata da

Unioncamere del Veneto, indicata come best practice

a livello nazionale, con oltre 6500 partecipanti.

Dal 2024 si intensifica l’ interoperabilità tra Suap ed altri enti competenti.

Venezia – Marghera, 23/01/2024 | Nel 2023 il Veneto è stato la prima regione in Italia per

numero di pratiche SUAP online gestite, con un record di 361.000 atti, che lo posizionano

prima della Lombardia con 285.000 pratiche e della Puglia con 107.000 e confermano il trend

degli ultimi anni. Nella nostra regione gli Sportelli Unici per le Attività Produttive digitali di

Impresainungiorno sono arrivati a coprire al 90% il territorio e i fabbisogni delle imprese.

Questi risultati sono stati raggiunti anche grazie all’azione di sensibilizzazione svolta dal sistema

camerale e a un intenso programma di formazione nell’ambito della Convenzione PMI cofinanziata da Regione e Unioncamere del Veneto, articolato in 13 incontri su piattaforma di elearning, organizzati dalle Camere di Commercio venete con il coordinamento di Unioncamere

regionale e in collaborazione con Infocamere. Il percorso, rivolto a operatori SUAP, Enti terzi e

professionisti, ha approfondito i diversi aspetti tecnici delle “scrivanie digitali” di

Impresainungiorno, come applicare la normativa vigente negli Sportelli Unici digitali e la

relazione tra SUAP, Comuni e altre Amministrazioni Pubbliche.

“Il Veneto è fiore all’occhiello dell’intero sistema camerale nazionale per la gestione del SUAP

online – commenta il presidente di Unioncamere del Veneto Mario Pozza – Il percorso

multidisciplinare formativo del 2023, finanziato nell’ambito della convenzione PMI con la

Regione del Veneto, è un’esperienza unica che ha raggiunto numeri davvero importanti, con

oltre 6500 fruitori totali, 900 partecipanti ai webinar per professionisti e imprese e una media di

400 partecipanti agli incontri per SUAP ed Enti terzi. Per questo il caso Veneto è stato indicato

come best practice da imitare da parte di Infocamere ”.

Uno dei temi affrontati nei webinar sono state le nuove specifiche tecniche di interoperabilità

per la comunicazione e il trasferimento dei dati tra i SUAP e tutte le autorità competenti

coinvolte nei procedimenti presentati dalle imprese. Dal 2024 al 2025 infatti, tutti gli sportelli

SUAP evolveranno nel SSU (Sistema degli Sportelli Unici) e dovranno elevare il proprio standard

di digitalizzazione per attivare lo scambio telematico e il trasferimento diretto di dati tra enti e

piattaforme diverse, raggiungendo la piena interoperabilità. “Una tappa fondamentale per un

servizio efficace ed efficiente alle imprese e per il rinnovamento della Pubblica Amministrazione”

sottolinea Pozza.