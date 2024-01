cs – Presentazione evento “Mafie in Veneto – Presenza nell’economia e nell’ambiente” 24-25-26 gennaio 2024

(AGENPARL) – lun 22 gennaio 2024 MAFIE IN VENETO

— PRESENZA

NELL’ECONOMIA

E NELL’AMBIENTE

SESSIONE 3

Pomeriggio

15:00-18:00

Criminalità

ed economia:

presenza, usura,

racket

Un evento rivolto alla società civile

e alle imprese del territorio, nonché

alle istituzioni pubbliche sui temi

dell’usura, del racket e sulla presenza

nel territorio della criminalità

organizzata.

Interverranno giornalisti esperti della

materia, oltre alla testimonianza di

un imprenditore che si è rifiutato di

pagare il pizzo.

M9 – Museo del ‘900

Siro Martin Presidente

25 GEN 2024

M9 – Museo

del ‘900

Venezia

Saluti istituzionali

Sezione regionale del Veneto

dell’Albo gestori ambientali

Sofia Nardacchione Giornalista

Esperta di mafie e criminalità organizzata

Luana De Francisco Giornalista

Esperta di mafie e criminalità organizzata

Tiberio Bentivoglio

Imprenditore, vittima di mafia

Spettacolo teatrale

Raccontare le mafie nel Nord

Italia: due esperenze a confronto

Testimonianza:

La denuncia di un imprenditore a

contrasto dell’azione mafiosa

ASPIDE: Gomorra in Veneto

a cura di Archipelagos Teatro

“Abbiamo deciso di concentrare le nostre operazioni nel nordest perché qui il tessuto economico non è così onesto.”

È questa la premessa che ha portato ASPIDE, il gruppo di persone

affiliate al clan dei Casalesi, a pubblicizzare ed erogare prestiti

con tassi d’interesse impossibili da sostenere, che misero in

ginocchio oltre 130 imprenditori di diverse regioni italiane.

A conclusione della sessione seguirà un rinfresco

