CS Chiusura Centro anziani Torre per lavori + Archivio storico

Chiusura del Centro Anziani di via Piave a Torre per approntamento lavori. L’Archivio Storico rimane accessibile al pubblico

Pordenone, 22/01/2024

Da quest’oggi il Centro Anziani di Torre in via Piave 54 è chiuso per consentire l’inizio dei lavori di riqualificazione e ammodernamento energetico dell’edificio, che necessita di una ristrutturazione in quanto degradato. Qui sarà realizzato un centro diurno con diversi appartamenti per anziani autosufficienti e non autosufficienti. Il primo passo che verrà effettuato a stretto giro è la rimozione degli arredi. Nel frattempo la ditta sta completando il progetto esecutivo che andrà approvato in giunta. L’inizio dei lavori, finanziati col Pnrr, è previsto per marzo 2024, mentre la consegna del Centro Anziani riqualificato avverrà entro la fine del 2025.

Il Centro Prelievi dell’ASFO, ospitato fino ad oggi in questa struttura, dalla seconda metà di febbraio troverà nuova sede presso la Bastia del Castello di Torre in via Vittorio Veneto 29, dove si stanno realizzando i lavori necessari per l’adattamento dei locali.

