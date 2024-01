Comunicato Stampa – Centro di Formazione metropolitano di Acilia, l’Open day dei corsi di formazione e inaugurazione dei nuovi laboratori per operatori informatici in ambiente cyber security realizzati in collaborazione con Leonardo

(AGENPARL) – lun 22 gennaio 2024 Centro di Formazione metropolitano di Acilia, l’Open day dei corsi di formazione e inaugurazione dei nuovi laboratori per operatori informatici in ambiente cyber security realizzati in collaborazione con Leonardo

Oggi l’inaugurazione dei nuovi laboratori del Centro metropolitano di Formazione professionale di Acilia e l’Open Day per i corsi di formazione di “Operatore informatico in ambiente cyber security”, sviluppati in collaborazione con Leonardo.