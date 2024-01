Presentato a Viterbo il Calendario realizzato da Donna Donna Onlus, “GUSTIAMO INSIEME LA DIETA MEDITERRANEA

(AGENPARL) - ROMA, 21 Gennaio 2024 - Nella splendida cornice di Viterbo, grazie alla sensibilità del dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Canevari Paolo Fatiganti, è stato presentato e donato ai bambini e ai genitori il Calendario realizzato da Donna Donna Onlus, “GUSTIAMO INSIEME LA DIETA MEDITERRANEA“, fiore all’occhiello della Campagna di Sensibilizzazione e Prevenzione “UNITI PER VINCERE I DISTURBI ALIMENTARI E OGNI FORMA DI VIOLENZA”

“Donna Donna Onlus” è una piccola ma appassionata realtà che da oltre 10 anni, con il Patrocinio del Ministero della Salute, del CREA e di vari Enti Locali e Nazionali, porta avanti un’azione di Informazione e formazione che possa sviluppare una sana relazione tra CIBO, CORPO ed EMOZIONI. Il cibo non è il nemico da combattere: è Fame d’Amore, Fame di Vita, Fame di Vita; si perde il gusto dei sapori, si perde il Gusto della Vita.

Caratteristica della Campagna di Sensibilizzazione è l’utilizzo di un linguaggio semplice e ottimista, per veicolare informazioni, ma ancor di più speranza e luce nel buio di chi soffre.

Il calendario è da sempre lo strumento scelto per informare, portare il sorriso a di chi lo possiede e dare “peso al tempo” ricordandoci ogni giorno che siamo un capolavoro unico e irripetibile.

Insieme a “Nadine RallegraCuori” (mascotte dell’Associazione) una bambina sempre allegra e “cicciottella”, buona e idealista che con il suo cagnolino “JOY CombinaGuai” vuole regalare un sorriso a tutto il mondo, conosceremo i valori della Dieta Mediterranea, corretta alimentazione e non solo.

Mossi dall’esperienza maturata negli anni Nadia Accetti, fondatrice e testimonianza di vittoria sui Disturbi Alimentari dopo oltre 10 anni rischiando la vita, ha sentito la forte l’esigenza di realizzare e disegnare lei stessa un personaggio rivolto ai più piccoli. “L’insorgenza di primi segnali di allarme anche tra i bambini è in crescita pericolosa e i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sono preoccupanti e non possiamo non cercare di fare qualcosa. La vera sfida è la prevenzione, ma per poter realmente affrontare il serpente, subdolo e silente, dei Disturbi Alimentari è necessaria una seria e costante azione sociale e culturale prima ancora che sanitaria.

Mi sono ammalata dopo una violenza subita a 16 anni, il mio cuore si è spezzato e la malattia ha iniziato a divorarmi lentamente, e il cibo, in eccesso o in difetto, è diventato il mio padrone. Ma già da piccola, presa in giro perché cicciottella o troppo vivace, iniziavo ad abbuffarmi emotivamente e odiare il mio corpo! Quindi è con emozione viva condividere con i bambini la piccola “Nadine Rallegracuori”, l’amica che avrei voluto avere io”

IL CIBO NON È IL NEMICO DA COMBATTERE ma rappresenta il cuore dei Disturbi Alimentari, vere e proprie malattie diventate un’emergenza socio sanitaria da conoscere e affrontare senza paura o vergona.

Presenti alla manifestazione anche la rappresentanza dell’Istituto F. Orioli, che da anni, grazie alla sensibilità della Dirigente Simonetta Pachella, da poco deceduta e al quale è dedicato il calendario stesso.

Presenti anche Il Presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Viterbo e del Lazio, Salvatore Menditto da anni in prima linea nella campagna di sensibilizzazione in modo concreto, sostenendo la distribuzione del poster informativo nelle farmacie con il richiamo all’opuscolo del Ministero Della Salute https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_5_1.jsp?lingua=italiano&id=502

Le prime copie del calendario sono state donate anche ai ragazzi dell‘Istituto Pantaleone di Frascati.

La campagna di sensibilizzazione è sostenuta da anni da ANCOS APS, da sempre in prima linea su temi sociali sul territorio nazionale.

Particolarmente importante e preziosa l’alleanza con la Federazione Italiana Cuochi , Lady Chef per promuovere il vero nutrimento per il corpo e per l’anima portando ovunque, grazie ai valori tradizionali della Cucina Italiana e del mestiere del cuoco, ad amare il cibo e la bellezza di nutrirsi senza paura! Si vuole Incoraggiare e favorire la cultura del gusto per il buon cibo e per la vita!

In un’atmosfera di gioia e allegria sono stati consegnati dei panettoncini donati dal Maestro Pasticcere Nicola Fiasconaro, Eccellenza Italiana e volto della Sicilia che con generosità ha voluto far sentire anche la sua vicinanza su questo tema tanto importante.

Anche l’Istituto Friedman e Ab Comunication sono vicini alla missione. Si vuole promuovere il valore della persona per andare oltre al Pil di un’economia che troppo spesso è attenta solo ai numeri e al profitto.

Mai come oggi, anche a seguito della pandemia e al continuo bombardamento di stereotipi di bellezza irreali, la sofferenza psicologica, specialmente nei giovani, è diventata una vera priorità e l’attenzione ai primi segnali di disagio e/o a flebili e impercettibili richieste di aiuto, sono un dovere da parte di tutti.

Non è facile affrontare temi molto complessi e delicati che vedono coinvolte sfere personali e intime, superando spesso il muro più ostile del giudizio e della vergogna, ma è un dovere e davanti dobbiamo tutti cercare di fare la nostra parte; osando e usando tutto ciò che è possibile, fosse anche per una sola persona ne sarà valsa la pena!