CS/INCENDI, USIC: “GRAZIE A CC DI RIMINI EVACUATE 8 PERSONE”

(AGENPARL) – dom 21 gennaio 2024 *COMUNICATO STAMPA*

*INCENDI, USIC: “GRAZIE A CC DI RIMINI EVACUATE 8 PERSONE”*

“L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (USIC), ringrazia e si complimenta

con i colleghi del Nucleo Radiomobile di Rimini (RN), per l’intervento

eseguito in un quartiere popolare, precisamente in via Balilla. A seguito

di un violento incendio propagatosi in una palazzina, infatti, si è

proceduto all’evacuazione dei condomini (8 in tutto). Alcune squadre dei

Vigili del Fuoco di Rimini, durante l’intervento, sono state costrette a

forzare le porte d’ingresso degli appartamenti, poiché gli inquilini

dormivano e gli anziani spaventati non riuscivano ad aprire rapidamente per

consentire all’accesso ai soccorritori, per procedere, insieme ai militari,