comunicato stampa PROVINCIA DELLA SPEZIA PRO MEMORIA CONVOCAZIONE CONFERENZA STAMPA PONTE SUL TORRENTE USURANA

(AGENPARL) – dom 21 gennaio 2024 PROVINCIA DELLA SPEZIA

COMUNICATO STAMPA

PRO MEMORIA CONVOCAZIONE CONFERENZA STAMPA

Lunedì 22 gennaio 2024

ore 11,30

STRADA PROVINCIALE N. 10 “DELLA VAL DI VARA”, IN CORRISPONDENZA DEL PONTE SUL TORRENTE USURANA, IN LOCALITÀ MARTINELLO, NEL COMUNE DI CALICE AL CORNOVIGLIO

In occasione del sopralluogo per chiusura lavori e riapertura al traffico veicolare regolare del ponte la stampa è invitata a partecipare all’intervento.

Oltre al Presidente della Provincia, Pierluigi Peracchini, saranno presenti:

l’Assessore regionale ai lavori pubblici, infrastrutture e viabilità e protezione civile, Giacomo Raul Giampedrone, i Consiglieri regionali Daniela Menini e Barbara Ratti, il Consigliere provinciale con delega al Settore viabilità, Rita Mazzi (Sindaco di Follo), il Sindaco di Calice al Cornoviglio Mario Scampelli ed il Sindaco di Beverino Marco Cosini.

posizione:

https://maps.app.goo.gl/vJjtPTTohEp8rrFa8

La Spezia, 21 gennaio 2024

——————————————

Provincia della Spezia