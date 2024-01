CAMERA DEI DEPUTTATI: AGENDA DI DOMANI, LUNEDì 22 GENNAIO

(AGENPARL) - ROMA, 21 Gennaio 2024 - AGENDA PRESIDENTE

📌Ore 16 Sala della Regina. Evento in occasione del Giorno della Memoria: “Ascoltare la storia, per non dimenticare. Testimonianze e ricordi dei ‘giusti’ italiani”. Orchestra e coro di voci bianche dell’Accademia Teatro Alla Scala. Interviene il Presidente Lorenzo Fontana

👉Al termine della diretta saranno diffusi estratti video dell’evento

AULA

📌Alle 12 Protocollo Italia Albania, a seguire mozione Caso per revoca Sgarbi

COMMISSIONI

📍Ore 15_Femminicidio_Audizioni di Pier Carlo Montali, AD start up “Security Watch Srl” e ideatore del dispositivo WinLet; Antonella Faieta, vicepresidente dell’Associazione nazionale volontarie del Telefono Rosa ODV; Teresa Manente, responsabile dell’ufficio legale dell’Associazione Differenza Donna APS

📍15.20_Ambiente_Avvio esame Proposta di nomina dell’architetto Roberto Rossetto a presidente dell’Autorità per la Laguna di Venezia – Nuovo magistrato alle acque

📍15.30_Ambiente e Attività produttive_Seguito referente DL sicurezza energetica (con votazioni)

EVENTI

📍Ore 15 Sala del Refettorio, convegno. “Progetto Biesse giustizia e umanità liberi di scegliere”. Presentazione del libro: “Liberi di scegliere. La battaglia di un giudice minorile per liberare i ragazzi dalla ‘ndrangheta” di Roberto Di Bella e Monica Zapelli. On. Colosimo

📍Ore 15 Sala Giacomo Matteotti. Presentazione del libro: “Le città a impatto climatico zero. Strategie e politiche” di Francesco Luca Basile. On. Piccolotti

CONFERENZE STAMPA

📍Ore 14.30 On. Amorese. Presentazione spettacoli teatrali per il Giorno della Memoria

👉https://webtv.camera.it/conferenze_stampa