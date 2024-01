COMUNICATO STAMPA – LAVORO, OLTRE LA SICUREZZA APPARENTE, CONVEGNO GRATUITO IN CAA / ISCRIZIONI ENTRO IL 24

(AGENPARL) – sab 20 gennaio 2024 Pordenone, 20 gennaio 2024 – Confindustria Alto Adriatico ricorda il convegno gratuito del 26 gennaio prossimo dal titolo “Oltre la sicurezza apparente: modelli non lineari di causalità e vulnerabilità dei sistemi” organizzato nella sede cittadina. I lavori inizieranno alle ore 15 e si concentrerà sulla prevenzione delle dinamiche della sicurezza sul lavoro da diverse prospettive. Gli argomenti principali includono l’analisi degli infortuni con modelli di causalità non lineare e l’analisi delle vulnerabilità dell’organizzazione e del suo “sistema di sicurezza” attraverso le scienze sociali e cognitive.

Parteciperanno Carlo Bisio – Psicologo delle organizzazioni, Ergonomo, Diploma NEBOSH (Modelli non lineari di causalità, oltre la sicurezza apparente), Andrea Mariuz – Ufficiale dei Carabinieri in congedo, sociologo (L’analisi della vulnerabilità del “sistema sicurezza”: dove e con che dinamica le misure di sicurezza previste potranno presentare delle falle) e Antonio Lazzàro – Presidente Aggiunto onorario Corte di Cassazione (I modelli di causalità non lineare e l’analisi delle vulnerabilità: dalla scienza al loro recepimento nella giurisprudenza). Iscrizioni entro e non oltre il 24 gennaio sul sito CAA.

Massimo Boni