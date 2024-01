(ARC) Giro d’Italia: Amirante oltre 2 mln per viabilit su 19^ tappa in Fvg

(AGENPARL) – sab 20 gennaio 2024 Udine, 20 gen – “Ammonta a poco pi? di 2 mln di euro l’importo

complessivo per le attivit? di manutenzione delle pavimentazioni

stradali e delle opere viarie di alcuni tratti delle strade

comunali e regionali interessate dalla 19^ tappa del Giro

d’Italia 2024 che percorrer? il Friuli Venezia Giulia, con

partenza prevista da Mortegliano e arrivo a Sappada. La delibera

che abbiamo licenziato autorizza l’erogazione dei contributi ai

Comuni di Paularo, San Daniele del Friuli, Tolmezzo, Cercivento,

Trasaghis, Cavazzo Carnico e Sappada nonch? quelli su alcuni

tratti delle strade regionali (355 della Val Degano, 512 del Lago

di Cavazzo e 464 della forcella Lavardet”.

Lo ha comunicato l’assessore regionale alle Infrastrutture e

territorio, Cristina Amirante, dopo l’approvazione dell’apposita

delibera che autorizza l’erogazione dei contributi per gli

euro da ripartire ai Comuni di Paularo (155mila euro), San

Daniele del Friuli (243mila euro) Tolmezzo (130mila), Cercivento

(85mila), Trasaghis (277mila), Cavazzo Carnico (81mila) e Sappada

(467mila).

Gli interventi saranno effettuati da Friuli Venezia Giulia Strade

e troveranno copertura finanziaria sui fondi del Piano triennale

delle manutenzioni ordinarie. La societ?, come specificato nella

delibera, inserir? inoltre gli interventi di manutenzione

propedeutici al Giro d’Italia su alcuni tratti delle strade

regionali (355 della Val Degano, 512 del Lago di Cavazzo e 464

della forcella Lavardet) nell’aggiornamento del Piano triennale

delle manutenzioni ordinarie per l’annualit? 2024, per un importo

stimato di 612.000,00 euro.

ARC/LP/pph

201042 GEN 24