(ARC) Eventi: Scoccimarro, Erminia Bernobi esempio di vita

(AGENPARL) – sab 20 gennaio 2024 L’assessore alla presentazione del libro ‘Una vita appesa a un

filo’, la storia dell’imprenditrice esule dall’Istria

Trieste, 20 gen – “La vita di Erminia ? un esempio non solo

perch? ? una storia di successo, ma anche perch? rappresenta un

modello di come, pur partendo da un’esperienza terribile come

quella dell’esodo causato dalla pulizia etnica messa in atto

dalle truppe di Tito, una ragazza ha trovato la forza e il

carattere per ripartire trovando la strada del successo nel

lavoro come nella vita”.

Lo ha detto oggi a Trieste l’assessore regionale alla Difesa

dell’ambiente Fabio Scoccimarro intervenendo alla presentazione

del libro ‘Una vita appesa a un filo’, la storia di Erminia

Dionis Bernobi, nata a Visinada nel 1931, fuggita dall’Istria

occupata dalle milizie comuniste jugoslave nell’immediato

dopoguerra e che ha poi trovato il successo affermandosi nel

mondo della sartoria conseguendo importanti riconoscimenti

professionali.

L’esponente della Giunta regionale, prendendo spunto dal percorso

fatto da Erminia Bernobi, ha rimarcato come, nonostante i

progressi compiuti a livello storico sul riconoscimento dei

drammi delle foibe e dell’esodo dall’Istria, Fiume e Dalmazia,

persistano ancora delle sacche di negazionismo, testimoniate a

volte da fatti gravi come quelli accaduti recentemente in

Slovenia, dove una troupe della Rai ? stata vittima di atti

vandalici proprio mentre stava realizzando un servizio sugli

eccidi compiuti dall’esercito di Tito.

“E proprio il fatto che numericamente tra le vittime di quella

strategia – ha aggiunto Scoccimarro – vi furono pi? jugoslavi non

allineati alla linea comunista che italiani smonta la teoria

della ritorsione dovuta alle dinamiche belliche. Quelle stragi

furono il risultato di una precisa volont? politica di chi si

preparava a gestire il potere in maniera dittatoriale, negando

libert? e democrazia”.

Infine l’assessore ha concluso ribadendo che sulla strada della

memoria c’? ancora tanta strada da fare, “anche in ambito

scolastico dove a volte una parte del sistema della didattica

evita di affrontare l’argomento o lo fa in maniera superficiale:

sbagliando, perch? soltanto avendo delle radici profonde

-riconosciute e condivise – possiamo costruire un futuro di pace

per le nuove generazioni”.

