(AGENPARL) – ven 19 gennaio 2024 Comunicato stampa

n. 02/2024

Milleproroghe, Coldiretti Valle d’Aosta: “Approvare le proposte per il sostegno all’agricoltura”

Serve l’approvazione di proposte emendative nell’ambito del Milleproroghe. A sostenerlo è la Coldiretti nel corso dell’audizione delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera sul disegno legge di conversione del decreto-legge “milleproroghe” per il 2024.

“L’auspicio della nostra Federazione è che vengano approvati emendamenti che possano ancora sostenere il mondo agricolo in questo momento storico, tenuto conto del fatto che le aziende del nostro territorio non hanno recuperato del tutto il calo di introiti del periodo pandemico e il successivo aumento dei costi di produzione e che devono affrontare e riorganizzare la propria attività anche in funzione dei cambiamenti climatici” dichiarano Alessia Gontier ed Elio Gasco, rispettivamente Presidente e Direttore di Coldiretti Valle d’Aosta.

Tra i provvedimenti che Coldiretti invita ad approvare vi sono molte disposizioni, già previste nel 2023, come l’ampliamento dell’ambito di operatività della proroga per la revisione delle macchine agricole e il periodo transitorio dell’effettiva operatività del nuovo Sistema di identificazione e registrazione degli operatori e degli animali.

“E’ assolutamente importante confermare anche quest’anno l’esenzione dalla tassazione Irpef per il rettiti dominicali ed agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali nonché l’esenzione contributiva per i giovani imprenditori neo insediati fino al 31 decembre 2024” hanno concluso ancora Gontier e Gasco.

Aosta, 19 gennaio 2024

Coldiretti Valle d’Aosta

Regione Borgnalle, 10/L – 11100 Aosta