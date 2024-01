I servizi di sicurezza hanno fatto irruzione negli uffici della più grande compagnia petrolifera polacca

(AGENPARL) - ROMA, 19 Gennaio 2024 - Il raid contro Orlen, la principale compagnia petrolifera polacca, fa parte della repressione del nuovo governo sul presunto abuso di potere del governo precedente.

La filiale di Varsavia dell’Ufficio centrale anticorruzione polacco è entrata giovedì nella sede di Orlen per “svolgere attività procedurali”, secondo l’agenzia.

“I funzionari dell’Ufficio centrale anticorruzione (CBA) di Varsavia svolgono attività procedurali a Orlen. A causa dell’interesse del procedimento, non forniamo informazioni dettagliate nella fase attuale”, ha affermato la CBA in una nota.

La radio commerciale Zet ha riferito che la CBA si trova fin dalla mattina nei locali della principale compagnia petrolifera polacca e sta perquisendo gli uffici degli alti funzionari della compagnia, tra cui il presidente Daniel Obajtek, citando informazioni non ufficiali.

Gli agenti stanno mettendo al sicuro i documenti, cartacei ed elettronici, e il contenuto dei computer dalle stanze occupate dai manager di livello superiore.

Orlen non ha confermato la perquisizione e la messa in sicurezza dei documenti. “Non confermiamo le informazioni relative alla presunta perquisizione dei locali di Orlen da parte della CBA”, ha detto la società su richiesta di Radio Zet.

Il nuovo governo guidato dal primo ministro Donald Tusk, in carica dal 12 dicembre, si è mosso rapidamente nei media, in ambito giudiziario e in altri ambiti per reprimere presunti comportamenti scorretti e pratiche antidemocratiche da parte del deposto Diritto e Giustizia (PiS). guidò il governo, che governò per otto anni.

Obajtek è strettamente legato al PiS da quando è salito al potere nel 2015. Orlen ha svolto un ruolo cruciale nei tentativi del PiS di costruire la propria rete mediatica in Polonia.

Orlen e il produttore di petrolio e gas PGNiG si sono fusi nel 2022 e sono diventati la più grande azienda dell’Europa centrale e orientale.