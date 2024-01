(ACON) SCUOLA. MORETTI (PD): CAMPUS MONFALCONE, NECESSARIO PARERE GEOLOGICO

(AGENPARL) – ven 19 gennaio 2024 (ACON) Trieste, 19 gen – “Oltre a portare un inutile consumo di

suolo, la scelta di insistere sul nuovo campus scolastico di via

Grado ? profondamente sbagliata per le caratteristiche

idrogeologiche e ambientali della zona. Inoltre, ? altrettanto

assurdo che l’Amministrazione comunale pensasse di portare avanti

l’iter di un’opera cos? impattante senza rispettare la normativa

regionale di settore che, per un’area con quelle caratteristiche,

prevede il parere geologico e, quindi, un iter diverso da quello

finora perseguito”.

Lo afferma in una nota il capogruppo del Pd nel Consiglio

regionale del Friuli Venezia Giulia, Diego Moretti, ricordando

che “appena ipotizzato l’insediamento di un nuovo campus

scolastico che trasferisse in via Grado il Liceo Buonarroti e

l’Isis Pertini, espressi subito la contrariet? per la scelta di

un inutile consumo di suolo, con relativo spostamento dal centro

citt? di diverse centinaia di studenti, considerato che l’area

individuata ? da sempre zona di risorgive, agricola e di falde

acquifere a rischio idraulico, oltre a rappresentare l’unico

polmone verde della citt?”.

“Proposi dunque che, per l’ubicazione del nuovo complesso, si

ragionasse invece – spiega l’esponente dem – sull’ampliamento

dell’area attualmente occupata dal Pertini (oggetto, peraltro, di

lavori di manutenzione straordinaria per quasi un milione di

euro): dalla Regione e dal Comune non vi fu alcuna reazione,

l’indifferenza pi? assoluta. La stessa Giunta comunale ha sempre

ritenuto non necessaria la relazione geologica e il relativo

parere della Regione, documenti segnalati da osservazioni di

associazioni ambientaliste del territorio”.

“Nel frattempo, leggiamo che l’Edr di Gorizia ha pubblicato il

bando del concorso – prosegue Moretti – per la progettazione del

nuovo polo scolastico monfalconese: come ci? sia possibile, nel

mentre il servizio geologico della direzione Ambiente

interloquiva con il Comune rispetto alla necessit? di presentare

lo studio geologico e ricevere il relativo parere (cosa che mi

risulta sia avvenuta in questi giorni, dando cos? ragione alle

associazioni ambientaliste che, nelle loro osservazioni,

segnalavano tale necessit?), rimane un mistero”.

“Rimane – conclude Moretti – la contrariet? netta alla

localizzazione di una struttura che comporter? un inutile consumo

di suolo e lo spostamento dal centro citt? di un servizio cos?

significativo e di un migliaio di persone, con il relativo

indotto di attivit?”.

