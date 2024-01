L’Aquila – comunicato stampa su iniziativa per formazione insegnanti provincia aquilana

(AGENPARL) – gio 18 gennaio 2024 L’Aquila, 18 gennaio 2024

Istruzione: il 20 gennaio percorso formativo per educatrici e insegnanti della provincia dell’Aquila

Al via la seconda Unità Didattica del percorso formativo rivolto ad educatrici ed insegnanti della provincia dell’Aquila, in ottemperanza alle Linee pedagogiche nazionali e di indirizzo della Regione Abruzzo per le attività formative 0-6.

L’intenzione è quella di accompagnare educatrici ed insegnanti, nelle varie fasi della formazione: dalla progettazione alla pratica didattica, nel rispetto del DLGS 65/2017 “Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema Integrato di Educazione e di istruzione… dalla nascita sino a sei anni”.

Le attività erano già iniziate, nella scorsa annualità, con una prima Unità Didattica, e pertanto, il giorno 20 gennaio, alle ore 10:00 presso l’Aula Magna dell’Istituto comprensivo “G. Carducci”, via della Polveriera – L’Aquila, avrà avvio la Seconda Unità, curata dai docenti dell’Istituto degli Innocenti di Firenze, sempre con l’obiettivo di promuovere processi collaborativi tra professionisti dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia.