Incanto, il circo senza animali che fa innamorare i giovani

(AGENPARL) – gio 18 gennaio 2024 Un viaggio del cuore, quello di Cristian, un bambino di 10 anni con in tasca il sogno di diventare un giorno una stella del circo. Nasce con questa bella storia “Incanto”, lo spettacolo che fa innamorare i bambini e li avvicina all’antica arte circense. Un circo senza animali pieno di volteggi, magie, salti mortali e tante risate. Al PalaBandinelli di Velletri fino al 29 gennaio lo spettacolo è stato ideato dal giovane e brillante Claudio Carbonari, che dietro le quinte e sul palco si avvale del sostegno della sua meravigliosa famiglia di artisti. Uno show di grande effetto, per la regia di Ottavio Belli, che fa riscoprire con semplicità il regno magico che vive sotto il tendone, dove in realtà nulla è facile e scontato dato che ogni performer si allena ore ed ore per conquistare abilità. destrezza, professionalità. L’idea di creare un racconto attorno alle figure del circo si rivela vincente e il pubblico, soprattutto i bambini, riescono ad identificarsi e magari a sperare di poter realizzare, come il piccolo Cristian, un giorno i loro sogni.