GENZANO – IN CASA CON 950 GRAMMI DI MARIJUANA.

60ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI.

VELLETRI (RM) – Nell’ambito di mirati servizi volti a prevenire reati contro

il patrimonio, nonché a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze

stupefacenti, in tutta l’area dei Castelli Romani, i Carabinieri della

Stazione di Genzano hanno arrestato un uomo di 60 anni del posto, gravemente

indiziato del reato di detenzione a fini di spaccio.

L’uomo, la scorsa notte, è stato fermato mentre era alla guida della propria

autovettura ed è apparso subito agitato e nervoso al controllo dei militari.

Insospettiti dall’atteggiamento, i Carabinieri hanno eseguito una

perquisizione che ha portato al rinvenimento di 10 g di marijuana. I

Carabinieri hanno poi deciso di perquisire l’abitazione dove hanno trovato

ulteriori 935 g della stessa sostanza, già suddivisi in 13 buste

trasparenti, due bilancini di precisione e 105 euro in contanti,

verosimilmente provento dell’attività illecita.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto agli

arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, dove l’arresto è stato

convalidato.

Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari,

per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.

180124

