Elisa Ridolfi, Têtes de bois, Maria Grazia Calandrone, Paolo Hendel, Teresa Saponangelo e altri artisti a Effetto Michelangelo, un simposio sul tema cultura è salute, Roma, 19 gennaio 2024

(AGENPARL) – gio 18 gennaio 2024 *Elisa Ridolfi, **i Têtes de bois, Maria Grazia Calandrone, Paolo Hendel e

Teresa Saponangelo **a “Effetto Michelangelo”, un simposio nazionale sul

tema “cultura è salute”, con un omaggio a Ada D’Adamo, Premio Strega 2023*

*Effetto Michelangelo*, il primo evento nazionale della rete “Cultura è

Salute”, porterà a Roma, nel complesso monumentale di Santo Spirito in

Sassia, il 19 e 20 gennaio, i rappresentanti di numerose fondazioni,

associazioni, strutture sanitarie, museali e universitarie per confrontarsi

sugli aspetti benefici e salutari dell’arte, intesa come strumento

privilegiato della cura di sé e degli altri: un incontro-workshop con

esperti e luminari che da anni studiano le relazioni tra cultura, scienza e

medicina, sperimentando pratiche artistiche e processi culturali di grande

giovamento per la salute.

Accanto a loro, anche artisti di varie discipline, letterati e musicisti,

per dare in presa diretta una prova di quanto possa essere benefica una

performance artistica o poetica anche per il fisico delle persone. Nel

contesto di enorme fascino delle Corsie Sistine (Borgo Santo Spirito 2) si

annuncia di particolare interesse l’incontro del *19 gennaio *che, *con la

direzione artistica e la conduzione di** Andrea Satta, alle ore 20,30,*

vedrà interagire i *Têtes de bois*, al giro di boa dei trent’anni di vita

ed arte ricostruiti di recente da Massimo Pasquini nel volume “La strada,

il palco, e i pedali” (Squilibri editore); *Maria Grazia Calandrone*,

scrittrice e poetessa con la sua ultima opera letteraria “Dove non mi hai

portata” (Einaudi editore); *Paolo Hendel*, attore e commediografo di

grande notorietà che interverrà alla sua maniera sul tema del convegno; e

l’attrice *Teresa Saponangelo *che, già insignita di un Premio Donatello,

leggerà alcuni brani del romanzo della compianta *Ada D’Adamo*, *Come

d’aria*, Premio Strega 2023.

Assieme a loro anche la cantautrice e musicoterapeuta *Elisa Ridolfi* che

con il suo ultimo album ha elevato un vero e proprio inno agli effetti

benefici dell’arte sulla vita delle persone, come indicato fin dal titolo

dell’album, *Curami l’anima*, pubblicato da *Squilibri*. Un titolo

tutt’altro che casuale perché nel succedersi dei brani c’è qualcosa che

davvero risuona come lenitivo di pene e tormenti, una sorta di unguento

sonoro che la cantante deve aver sperimentato su di sé prima di farne dono

agli altri. Non a caso, Jorge Fernando, tra i musicisti più autorevoli del

fado portoghese, nell’introduzione all’album scrive che la voce di Elisa “è

come acqua che scorre e bagna i cuori, anche quelli di pietra”: un effetto

salutare che, per Ezio Nannipieri, patron di Musicultura, si può ottenere

solo quando si canta “quello che si è”, immettendo in ogni brano vita e

coraggio, sangue e respiro, lacrime e fantasia.

Con alle spalle una lunga attività di promozione del fado, avviata per

iniziativa di Marco Poeta e con collaborazioni di grande prestigio, da

Eugenio Finardi a Francesco Di Giacomo, Elisa Ridolfi in effetti vanta

anche una pluridecennale esperienza come musicoterapeuta, impegnata per

anni sul canto come mezzo di formazione per donne e bambini: un’esperienza

che continua e di cui si avverte più di un’eco nei brani del disco nei

quali un nodo di vita e poesia sembra sciogliersi in una voce di grande

fascino e personalità, giunta al culmine delle proprie capacità come

timbrica, estensione e varietà di modulazioni.

A Roma Elisa sarà accompagnata da *Tony Canto*, direttore artistico di *Curami

l’anima* nonché tra i musicisti che l’hanno realizzato, oltre che autore e

coautore di alcuni dei brani.

*Effetto Michelangelo* è promosso dalla rete “Cultura è Salute” (110

strutture aderenti), nell’ambito dell’Associazione Club Medici, in

collaborazione con la ASL ROMA 1 e il Dipartimento di Salute Mentale

dell’Azienda Sanitaria, con i patrocini di FNOMCeO – Federazione Nazionale

degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e di ENPAM – Ente

Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri.

*Per info: http://www.culturaesalute.com *

