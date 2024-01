CONTIENE FOTO# ROMA – CARABINIERI ARRESTANO DUE PERSONE GRAVEMENTE INDIZIATE DI FURTO AGGRAVATO IN CONCORSO DI DEFIBRILLATORI INSTALLATI NELLA METRO C FERMATA “TORRE ANGELA”.

(AGENPARL) – gio 18 gennaio 2024 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

ROMA – CARABINIERI ARRESTANO DUE PERSONE GRAVEMENTE INDIZIATE DI FURTO

AGGRAVATO IN CONCORSO DI DEFIBRILLATORI INSTALLATI NELLA METRO C FERMATA

“TORRE ANGELA”.

ROMA – I Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini, d’intesa con la Procura

della Repubblica di Roma, hanno arrestato in flagranza due cittadini

italiani di 35 e 36 anni, già noti alle forze dell’ordine, gravemente

indiziati del reato di furto aggravato in concorso.

A seguito di alcune segnalazioni di furto di defibrillatori automatici

esterni (D.A.E.) lungo la linea C della metropolitana, i Carabinieri hanno

eseguito una serie di verifiche riuscendo, lo scorso pomeriggio, in

collaborazione con il personale di vigilanza Italpol, ad individuare i due

uomini. Sono stati seguiti a distanza e bloccati nei pressi della fermata

“Parco di Centocelle”. Sono stati trovati in possesso della refurtiva, un

defibrillatore del valore di 1.200 euro asportato all’interno della fermata

metro C “Torre Angela”, e di un grosso taglierino utilizzato per il furto

del dispositivo medico.

Gli indagati sono stati trattenuti in caserma e questa mattina accompagnati

presso le aule di piazzale Clodio dove il Tribunale di Roma ha convalidato

l’arresto disponendo per il 36enne la misura cautelare degli arresti

domiciliari e per il 35enne alla misura dell’obbligo di presentazione in

caserma.

Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari per

cui l’indagato è da ritenersi innocente fino ad eventuale sentenza

definitiva.

180124

