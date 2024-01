[Comune Palermo] Consiglio V Circoscrizione incontra Barbara Bartolotti – Dichiarazione presidente Aiello

(AGENPARL) – gio 18 gennaio 2024 *«Questa mattina il consiglio della V Circoscrizione ha ospitato Barbara

Bartolotti, la donna che, all’età di 29 anni, venne aggredita da un collega

di lavoro, il 20 dicembre del 2003 a Carini.Sposata, madre di due bambini e

incinta del terzo, a quei tempi Barbara lavorava come segretaria contabile

in un’impresa edile.Nell’azienda prestava servizio anche un giovane,

originario di Marineo. Quel giorno, egli le telefonò dandole appuntamento a

Palermo per parlarle di una cosa importante che non avrebbe potuto dirle al

telefono.Quando Barbara arrivò sul luogo dell’appuntamento, il collega

l’aggredì con quattro martellate alla testa e una coltellata all’addome.

Dopodiché, prese una tanica di benzina e la versò addosso alla vittima,

appiccando il fuoco con un accendino.Fortunatamente oggi Barbara è qui a

portare testimonianza di quella terribile vicenda.L’incontro odierno ha

rappresentato un’importante occasione per la sottoscrizione di un

protocollo d’intesa fra l’associazione di Barbara e la nostra

circoscrizione, al fine di creare un punto d’ascolto all’interno dei locali

di largo Pozzillo.Ritengo l’iniziativa molto importante per il nostro

territorio e per quello che può rappresentare un progetto sperimentale per

creare 8 punti di ascolto all’interno delle circoscrizioni.Ringrazio tutto

il consiglio, il vice presidente Umberto Lo Sardo, per il lodevole

coinvolgimento». *

Lo dichiara il presidente della V Circoscrizione, Andrea Aiello.

Giovanni Gaudesi

Ufficio Stampa

Comune di Palermo