(ARC) Viabilit: Amirante, intesa con Rfi su abolizione passaggi a livello

(AGENPARL) – mer 17 gennaio 2024 L’assessore: via libera al sottopasso pedonale nella stazione di

Sacile

Pordenone, 17 gen – “L’obiettivo della Regione ? avviare la

progettazione nel 2024 e nel 2025 sui passaggi a livello che

attualmente rappresentano le criticit? maggiori, mentre per

quelli che rientrano in importanti interventi di velocizzazione e

modernizzazione delle linee ferroviarie l’eliminazione ? gi?

ricompresa nelle progettazioni in essere. In totale in Regione ci

sono ancora 105 passaggi a livello, la maggior parte dei quali ?

destinata a sparire proprio con gli interventi di velocizzazione

delle linee ferroviarie”.

Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture e

territorio, Cristina Amirante, a margine di un incontro a Trieste

con i tecnici di Rfi (Rete ferroviaria italiana) sullo stato dei

lavori e sulle previsioni riguardanti gli oltre cento passaggi a

livello presenti sul territorio del Friuli Venezia Giulia.

“Un incontro positivo nel quale – prosegue Amirante – si ? fatto

il punto su tutti i 105 passaggi a livello esistenti sul

territorio regionale, mettendo in evidenza che per quelli

relativi alle opere gi? in previsione (per esempio la

modernizzazione e velocizzazione della linea Trieste-Venezia, il

raddoppio della linea Udine-Cervignano e la realizzazione della

bretella sul nodo di Udine) l’eliminazione delle barriere sui

binari ? gi? ricompresa nelle progettualit? in essere”.

Per i passaggi a livello che non rientrano all’interno di

progettualit? gi? attive il tavolo Regione-Rfi ha individuato un

percorso che indicher? delle priorit? e che sar? recepito da un

Accordo di programma con Rete ferroviaria italiana.

“In particolare – ha sottolineato l’assessore – ? stato

analizzato il caso dell’opera, gi? progettata e finanziata e che

sar? oggetto di esame della Conferenza dei servizi per poi

proseguire con la gara d’appalto, riguardante il sottopasso

ciclopedonale a ridosso della stazione ferroviaria di Sacile che

andr? a sostituire l’attuale passaggio a livello. Su questo, Rfi

ha anche precisato che sono state acquisite e inserite nel

progetto le modifiche che erano state richieste dal Comune di

Sacile”.

L’assessore ha poi aggiunto: “Altri passaggi a livello

attenzionati e per i quali c’? la possibilit? di stabilire una

priorit? in termini di finanziamento della progettazione gi? nel

2024 sono quello sulla statale 13 Pontebbana a Sacile lungo linea

ferroviaria Sacile-Gemona che viene riconosciuto come prioritario

in quanto interessa una viabilit? di livello regionale e grande

scorrimento, il passaggio a livello gi? al centro dell’attenzione

di Rfi in Comune di Maniago e l’attraversamento dei binari lungo

la linea Casarsa-Portogruaro in Comune di San Vito al Tagliamento

che crea parecchi disagi con code di auto e attese anche di 18

minuti quando la barriera ? chiusa. In questi casi, come Regione

– ha evidenziato l’esponente della Giunta – abbiamo la

possibilit? di individuare un percorso che assegni una priorit?

nell’intervento e che Rfi potr? recepire attraverso la

sottoscrizione di un protocollo d’intesa”.

“? doveroso ricordare – ha infine sottolineanto Amirante – che

tutti i lavori che riguardano le ferrovie si caratterizzano per i

cantieri su linee che continuano a essere utilizzate per l’ovvia

impossibilit? di deviazioni. ? chiaro che tutti gli interventi

previsti nei prossimi anni, non solo sulle tratte regionali ma

anche in altri territori italiani, determineranno inevitabilmente

e necessariamente dei ritardi. I disagi conseguenti richiederanno

un sacrificio indispensabile agli utenti che poi per?

usufruiranno dei vantaggi finali che deriveranno dalla

velocizzazione e dalla riduzione dei tempi di percorrenza dei

percorsi soggetti ai lavori”.

