(ACON) FINE VITA. BULLIAN (PAT-CIV): PER UN VOTO NON PASSA LEGGE IN VENETO

(AGENPARL) – mer 17 gennaio 2024 (ACON) Trieste, 17 gen – “Per un maledetto voto il Consiglio

regionale del Veneto non ha approvato la prima legge (regionale)

sul Fine Vita. L’esito finale ? stato 25 favorevoli, 22 contrari

e 3 astenuti. Peccato”.

Questo il commento, raccolto in una nota, del consigliere

regionale Enrico Bullian (Patto per l’Autonomia-Civica Fvg) che

prosegue: “Dobbiamo ringraziare il presidente della Regione

Veneto Luca Zaia che, pur inimicandosi parte della propria

coalizione, ha ingaggiato questa battaglia di civilt?, dignit? e

diritto di libera scelta. E dobbiamo ringraziare anche

l’associazione Luca Coscioni e i cittadini che, a migliaia, hanno

sottoscritto e sostenuto questa proposta di legge di iniziativa

popolare. I giochi di palazzo e un’arretratezza della classe

politica non ne hanno consentito l’approvazione, per ora”.

“L’unica lotta che si perde ? quella che si abbandona – conclude

Bullian. Ci riproveremo, verranno giorni migliori. Intanto le

istituzioni continuano a rimanere disallineate rispetto alle

richieste che provengono direttamente dalla societ?, come in

questo caso”.

ACON/COM/li

171005 GEN 24