Giovedì 18 secondo appuntamento del ciclo Conversazioni in Museo alla Galleria Rizzarda

(AGENPARL) – mar 16 gennaio 2024 Addetto Stampa

Secondo appuntamento del ciclo Conversazioni in museo alla Galleria

Rizzarda. Giovanni Granzotto illustra la mostra al Palazzo delle

Contesse di Mel “Riflessioni d’acqua, impressioni di roccia”

La mostra Riflessioni d’acqua, impressioni di roccia inaugurata lo scorso 20 ottobre nel

palazzo delle Contesse di Mel e aperta fino al 21 gennaio prossimo ha per tema centrale

l’acqua, con l’obbiettivo di far riflettere attraverso l’arte sull’uso delle risorse naturali e sui

cambiamenti climatici e comprende oltre 60 opere di una ventina di artisti veneti, italiani ed

internazionali protagonisti dell’arte pittorica tra il 1700 e il 2000. L’esposizione attraversa

dunque tre secoli di pittura seguendo il fil rouge dell’acqua e della roccia: spazia dalle opere

settecentesche di pittori come Luca Carlevarijs, Francesco Guardi e Sebastiano Ricci,

all’Ottocento di Beppe e Giacomo Ciardi, Pietro Fragiacomo e Luigi Nono, per arrivare al

Novecento con artisti quali Emilio Vedova, Giorgio De Chirico o Tancredi Parmeggiani.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Artdolomites e dal Comune di Borgo Valbelluna e

gode del patrocinio della Regione del Veneto e della Provincia di Belluno. Rientrante nel più

ampio progetto Riflessioni d’acqua che da aprile ha visto le installazioni di Cracking Art

nelle piazze dei tre ex municipi di Borgo Valbelluna (Trichiana, Mel e Lentiai), la mostra del

pittore locale Toni Piccolotto (noto come “il pittore della neve”) e il concorso fotografico

lanciato in estate su acqua e territorio, la mostra, come ha sottolineato Debora Lotto, «è il

tassello più importante di questo progetto, visto che porta alla disponibilità del grande

pubblico opere di collezioni private che altrimenti sarebbero impossibili da ammirare,