CS ABRUZZO- VANDALISMO FACCIATA PROVINCIA PESCARA, LA NOTA DEL DEPUTATO TESTA (FDI)

(AGENPARL) – mar 16 gennaio 2024 *COMUNICATO STAMPAABRUZZO – VANDALISMO SULLA FACCIATA PROVINCIA DI PESCARA,

TESTA (FDI): AUSPICO INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI. CHE PAGHINO I DANNI

ARRECATI ALLA COMUNITA’*

“Condanna senza se e senza ma per gli autori dell’ atto di vandalismo con

il quale è stata deturpata la facciata del palazzo della Provincia di

Pescara. Si tratta di un gesto inqualificabile che denota una totale

assenza di rispetto per il bene pubblico e soprattutto per le Istituzioni.

Auspico che le Autorità competenti giungano al più presto alla

identificazione dei colpevoli in modo da metterli di fronte alle proprie

gravi responsabilità e che gli stessi paghino sia penalmente sia

materialmente per i danni arrecati alla sede dell’ente provinciale e

all’intera comunità”.

Così il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia, *Guerino Testa*

Roma, 16 gennaio 2024

Ufficio stampa

Tiziana Le Donne