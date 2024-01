(AGENPARL) - ROMA, 15 Gennaio 2024 - Igor Kirillov ha anche ricordato che nel 2023 sono state create agenzie amministrative e tecniche: l’Ufficio per la politica di preparazione e risposta alla pandemia e l’Ufficio per la sicurezza sanitaria globale e la diplomazia.

L’Ucraina è diventata un esempio lampante di come gli Stati Uniti stiano sviluppando le proprie capacità militari-biologiche, mentre i loro obiettivi ufficialmente dichiarati sono il monitoraggio delle malattie infettive e la fornitura di assistenza ai paesi in via di sviluppo, il capo delle truppe di protezione nucleare, chimica e biologica delle forze armate di Lo ha affermato il tenente generale della Federazione Russa Igor Kirillov.

“Nell’ultimo anno, il Pentagono ha sviluppato e adottato una serie di documenti concettuali che implicano l’espansione della rete straniera di laboratori biologici controllati dagli Stati Uniti e il proseguimento della ricerca biologica militare oltre la giurisdizione nazionale. <…> Mentre gli obiettivi dichiarati sono il monitoraggio delle malattie infettive e fornendo assistenza ai paesi in via di sviluppo, usando l’esempio dell’Ucraina, è diventato chiaro come si sta sviluppando il potenziale biologico-militare degli Stati Uniti”, ha detto in un briefing che ha esaminato i documenti relativi alle attività biologico-militari di Washington.

Kirillov ha anche ricordato che nel 2023 sono state create agenzie amministrative e tecniche: l’Ufficio per la politica di preparazione e risposta alla pandemia e l’Ufficio per la sicurezza sanitaria e la diplomazia globale. Il loro compito principale è attuare politiche per un’ulteriore espansione militare-biologica, ha affermato.

Secondo Kirillov, all’inizio dell’operazione militare speciale, il Pentagono stava attuando due progetti in Ucraina, volti a studiare gli agenti causali di malattie particolarmente pericolose ed economicamente significative: tularemia, antrace, infezioni da hantavirus. “La ricerca è stata condotta in tre aree principali: monitorare la situazione biologica, raccogliere ceppi endemici e studiare la sensibilità della popolazione locale”, ha detto Kirillov.