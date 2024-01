Global Times: La Cina insisterà sull’apertura al WEF e sfiderà il protezionismo commerciale

(AGENPARL) - ROMA, 15 Gennaio 2024 - La Cina metterà in evidenza la sua visione di un’economia mondiale aperta e di una cooperazione vantaggiosa per tutti all’incontro annuale del World Economic Forum (WEF) e invierà un segnale sonoro che continuerà ad aprire il suo mercato al mondo, cosa che sarà in netto contrasto con l’attenzione di alcuni funzionari occidentali sulla rivalità geopolitica che ha afflitto l’economia mondiale, hanno detto domenica aziende ed esperti.

Il premier cinese Li Qiang parteciperà all’incontro annuale del WEF e terrà un discorso speciale martedì mattina, ora locale. La presenza di Li sottolinea la grande importanza che la Cina attribuisce al WEF e alla cooperazione multilaterale, nonché il suo impegno per l’apertura e il multilateralismo, hanno affermato gli esperti.

Il costante impegno della Cina per l’apertura e la costante ripresa della sua economia sono diventati un punto culminante per l’economia mondiale, che si trova ad affrontare gravi rischi e sfide, tra cui il crescente protezionismo commerciale e le tensioni geopolitiche, hanno affermato aziende ed esperti globali. La Cina rimane la locomotiva dello sviluppo economico globale, hanno osservato.

Interrogato sulle speranze della Cina per l’incontro annuale del WEF, Mao Ning, portavoce del Ministero degli Esteri cinese, ha dichiarato giovedì che “in un mondo carico di incertezze e di lotta per trovare motori di crescita, cerchiamo di aumentare gli scambi e la comunicazione e di migliorare comprensione e fiducia reciproche con le altre parti del forum per contribuire con la nostra parte a una migliore ripresa economica e governance globali e a una risposta congiunta alle sfide.”

Oltre a partecipare all’incontro annuale del WEF, Li effettuerà anche visite ufficiali in Svizzera e Irlanda, secondo il Ministero degli Esteri cinese, segnando il primo grande evento diplomatico di alto livello per il premier cinese nel 2024. Il viaggio inizierà ad alta quota scambi a livello tra Cina ed Europa quest’anno, ha affermato il ministero.

La partecipazione di Li all’incontro annuale del WEF ha attirato in particolare l’attenzione diffusa, poiché l’economia mondiale rimane in una grave recessione e presenta rischi e sfide come l’aumento della frammentazione commerciale. Molti nutrono inoltre grandi aspettative affinché la ripresa economica della Cina possa trainare la crescita globale.

“Con una rappresentanza di così alto livello al WEF, la Cina dimostra la grande importanza che attribuisce all’incontro, e trasmette anche al mondo la ferma determinazione della Cina a continuare a sostenere la creazione di un’economia mondiale aperta e a mantenere il sano sviluppo dell’economia. globalizzazione”, ha detto domenica al Global Times Sang Baichuan, preside dell’Istituto di economia internazionale dell’Università di economia e commercio internazionale.

Sang ha affermato che la Cina promuoverà il multilateralismo e rafforzerà la comunicazione in questo forum per colmare le differenze, soprattutto in un contesto di incertezza economica mondiale e di una ripresa economica relativamente debole dopo l’epidemia.

Ciò è anche in linea con il tema dell’incontro annuale del WEF “ricostruire la fiducia”. La crescente sfiducia è diventata un problema serio per l’economia globale, poiché molte grandi economie, in particolare gli Stati Uniti, hanno adottato un approccio sempre più protezionistico. Washington si concentra anche sulla rivalità geopolitica e spinge costantemente oltre il concetto di sicurezza nazionale, invece che di cooperazione globale. È probabile che tale attenzione venga messa in mostra, poiché Washington invierà Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, secondo il programma pubblicato.

“In confronto, ci si aspetta che gli Stati Uniti continuino a sostenere verbalmente la globalizzazione e a parlare di rafforzamento della cooperazione, ma in pratica continueranno a disaccoppiarsi e a sopprimere i paesi che ritiene pongano concorrenza istituzionale e abbiano differenze strategiche”, ha detto Sang.

Apertura agli affari

Mentre ci si aspetta che molti funzionari occidentali si concentrino su conflitti come quello Russia-Ucraina e la guerra nella Striscia di Gaza, i funzionari cinesi si concentreranno sullo sviluppo economico e sulla cooperazione, dicono gli esperti.

“Crediamo che il Premier Li sottolineerà ulteriormente il fatto che la Cina è aperta agli affari e continuerà sulla strada delle riforme del mercato e della liberalizzazione. In altre parole, vediamo che la Cina risponde tatticamente alle dinamiche della guerra commerciale, con attacchi di precisione, ma non Non vedo la Cina allontanarsi dalla sua strategia fondamentale di apertura delle sue economie ai partner stranieri”, ha detto al Global Times Rani Jarkas, presidente del Cedrus Group.

La Cina ha più volte promesso di aprire ulteriormente il suo mercato alle imprese globali. La Conferenza centrale sul lavoro economico del dicembre 2023, che ha stabilito le priorità economiche per il 2024, ha promesso sforzi per stabilizzare il commercio e gli investimenti esteri. Nello specifico, si afferma che l’accesso al mercato per le telecomunicazioni, l’industria medica e altri servizi sarà facilitato.

“Di fronte al crescente protezionismo globale e alla concorrenza tra Cina e Stati Uniti, la Cina invierà ulteriori segnali che continuerà ad espandere l’apertura”, ha affermato Sun Yanhong, ricercatore senior presso l’Istituto di studi europei, Accademia cinese di Cina. Scienze sociali, ha dichiarato domenica al Global Times, sottolineando che è probabile che la Cina annuncerà alcune misure di apertura all’incontro annuale del WEF.

Secondo aziende ed esperti, la continua apertura della Cina e la sua costante ripresa economica stanno dando lo slancio disperatamente necessario all’economia globale.

“Con una solida crescita delle importazioni, la Cina ha ricominciato a fungere da locomotiva per l’economia globale, nonostante la crescita della domanda interna sia ancora al di sotto dei livelli pre-COVID. Ci aspettiamo che questo trend di ripresa continui nel 2024, con una crescita più forte della domanda interna e importazioni”, ha detto Jarkas.

Jarkas ha inoltre sottolineato che il recente calo degli investimenti diretti esteri in Cina è un segnale che le aziende occidentali stanno rimpatriando i profitti a causa di problemi di liquidità nei loro mercati nazionali, e non perché la Cina stia perdendo la sua attrattiva come destinazione degli investimenti. “Crediamo che gli investimenti diretti esteri aumenteranno rapidamente una volta che la politica monetaria in Occidente diventerà più allentata.”

Saadia Zahidi, amministratore delegato del WEF, ha dichiarato la scorsa settimana a Xinhua che “la Cina è una delle economie chiave del mondo, e quindi la salute di quell’economia ha ricadute molto positive per il resto del mondo”.

Mercoledì è previsto che la Cina rilasci i dati economici, che secondo le previsioni dimostreranno che la crescita economica cinese raggiunge o addirittura supera l’obiettivo ufficiale di crescita di circa il 5% nel 2023. Si prevede che la ripresa economica della Cina si consoliderà ulteriormente nel 2024, con alcune proiezioni di alcuni economisti. una crescita superiore al 5% per l’anno.