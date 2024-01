(AGENPARL) – lun 15 gennaio 2024 Buonasera,

di seguito la convocazione del Consiglio dei Ministri n. 65.

Un cordiale saluto.

Presidenza del Consiglio dei ministri

Ufficio stampa e relazioni con i media

Piazza Colonna, 370 – 00187 Roma

Twitter: @palazzo_chigi

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 65

Il Consiglio dei ministri è convocato martedì 16 gennaio 2024, alle ore 18.00 a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno:

– SCHEMA DI DECRETO-LEGGE: Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7 (PRESIDENZA);

– SCHEMA DI DECRETO-LEGGE: Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale (PRESIDENZA – INTERNO);

– SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all’Accordo istitutivo dell’Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022 (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE);

– SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE: Ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri da una parte, e il Regno di Thailandia, dall’altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022 (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE);

– SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE: Ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri da una parte, e il Governo della Malaysia, dall’altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022 (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE);

– SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Regolamento concernente l’approvazione dello Statuto dell’Agenzia italiana per la gioventù – ESAME DEFINITIVO (SPORT E GIOVANI);

– SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso ai sensi dell’articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – ESAME PRELIMINARE (IMPRESE E MADE IN ITALY);

– LEGGI REGIONALI;

– VARIE ED EVENTUALI.