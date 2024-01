(AGENPARL) – sab 13 gennaio 2024 Omnibus 2014 e Giovanni XXIII, Amati: “Emendamento per farne un’eccellenza italiana. Scorporo immediato dal Policlinico e avvio del procedimento per Azienda autonoma o IRCCS”

Dichiarazione del consigliere e commissario regionale di Azione Fabiano Amati.

“Per fare dell’ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari un’eccellenza italiana, abbiamo presentato un emendamento all’Omnibus 2024, con cui si avvia il procedimento di scorporo del plesso dal Policlinico di Bari, per farlo diventare un’azienda autonoma o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico – IRCCS. Nelle more della conclusione del procedimento, in particolare per la parte riguardante le autorizzazioni ministeriali, la Giunta regionale nominerà immediatamente un Commissario per l’espletamento di tutte le attività finalizzate alla trasformazione e per l’amministrazione e la gestione ordinaria, così sottraendo la vicenda da ogni iniziativa surrettizia per ostacolare l’importante programma.

Si tratta, in buona sostanza, di realizzare un intento politico-programmatico risalente a tanti lustri fa, ma purtroppo mai realizzato, così da centralizzare – in particolare – l’offerta sanitaria pediatrica a più alta intensità di cura e raggiungere, auspicabilmente, livelli pari a quelli di altre eccellenze italiane, configurate come aziende autonome o IRCCS, oltre a ridurre – di conseguenza – la mobilità passiva.

In questo senso risultano decisivi, nella scelta, l’indirizzo e gli atti a corredo dei contenuti della deliberazione della Giunta regionale n. 2272 del 4 dicembre 2018, purtroppo ancora inattuata.”