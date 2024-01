[Comune Palermo] Dichiarazione Viviana Raja consigliere comunale Dc – “Aron è morto “

(AGENPARL) – sab 13 gennaio 2024 Si inoltra la dichiarazione del consigliere comunale Dc Viviana Raja

“Aron è morto. Dopo atroci sofferenze inflitte da un uomo è andato via. Ora

vogliamo giustizia, la pena per chi uccide un animale va dai due mesi ai

due anni. Troppo lieve. Serve rivedere la legge, la crudeltà verso gli

animali è un chiaro segno di problemi sociali e relazionali, collegata alla

violenza contro altri uomini. I cittadini ci chiedono di fare qualcosa in

merito, purtroppo sfugge dalle nostre competenze. Noi possiamo continuare a

lavorare per gli animali fornendo a Palermo tutti i regolamenti sul

benessere animale di cui è sprovvista. Il nostro impegno andrà in quella

direzione”.