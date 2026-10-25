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Sicilia

[Comune Palermo] Zacco e Tramuto: «Centro storico ostaggio degli immobili pericolanti. Basta con i proprietari inadempienti, si proceda con le denunce e gli interventi in danno»

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Comune di Palermo

(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2026 - «Da tempo denunciamo la pericolosità di alcuni immobili abbandonati nel
centro storico di Palermo. Quella dello scorso maggio era soltanto
l'ennesima segnalazione e quello di ieri, dopo le scosse di terremoto,
l'ennesimo intervento dei Vigili del Fuoco. Il risultato è sempre lo
stesso: strade interdette, residenti penalizzati e interi quartieri
ostaggio dell'inerzia dei proprietari.

Già lo scorso 14 maggio, con l'ennesima richiesta formale, avevamo
sollecitato la verifica delle condizioni strutturali dell'immobile e la sua
immediata messa in sicurezza. Nonostante le ripetute segnalazioni e gli
interventi dei Vigili del Fuoco, la situazione continua a ripresentarsi
senza una soluzione definitiva.

Non è più tollerabile che l'inerzia dei proprietari di immobili pericolanti
continui a compromettere la sicurezza pubblica, la viabilità e la
vivibilità del centro storico.

Chi possiede un immobile ha il dovere di mantenerlo in condizioni di
sicurezza. Non può abbandonarlo al degrado, ignorare i rischi e lasciare
che siano i cittadini a pagarne le conseguenze.

Chiediamo agli uffici competenti di procedere con fermezza nei confronti
dei proprietari inadempienti, verificando le responsabilità e trasmettendo
gli atti all'Autorità giudiziaria laddove emergano ipotesi di reato.

Chiediamo inoltre che, si proceda senza ulteriori indugi all'esecuzione
degli interventi di messa in sicurezza in danno dei proprietari, con il
recupero delle somme sostenute dall'Amministrazione comunale.

Non possiamo continuare ad assistere a un susseguirsi di interventi
emergenziali, transennamenti e chiusure di strade senza che venga
affrontata definitivamente la causa del problema.

Il centro storico non può diventare ostaggio di chi possiede immobili, non
se ne prende cura e scarica sulla collettività le conseguenze della propria
inerzia.

È necessario passare dalle segnalazioni ai provvedimenti concreti,
applicando con rigore gli strumenti previsti dalla legge.

La proprietà privata comporta diritti, ma anche precisi obblighi. E la
sicurezza dei cittadini viene prima dell'inerzia di qualsiasi proprietario.

Continueremo a vigilare e a sollecitare gli interventi necessari affinché
piena fruibilità dei residenti e delle attività del quartiere».

Prima Circoscrizione Francesco Tramuto, intervenendo «sulla situazione
Coronati, nel cuore del centro storico di Palermo».

(AGENPARL)
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