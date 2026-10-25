CS NUOVO OSPEDALE AVEZZANO, LA NOTA DI VERRECCHIA (FDI)

(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2026 - NUOVO OSPEDALE AVEZZANO, VERRECCHIA (FDI): "RISULTATO STORICO PER LA
MARSICA E PER L'ABRUZZO"
"Una giornata storica per Avezzano, per la Marsica e per tutto l'Abruzzo".
Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale
d'Abruzzo, Massimo Verrecchia, commentando l'aggiudicazione della gara da
parte della Regione Abruzzo per la realizzazione del nuovo ospedale di
Avezzano. "L'aggiudicazione della gara – afferma Verrecchia – rappresenta
un passaggio fondamentale nel percorso di realizzazione del nuovo ospedale
e segna un risultato epocale per il nostro territorio e per la sanità
regionale. Si tratta di un'opera attesa da decenni, che oggi compie un
passo decisivo verso la sua realizzazione. Fin dall'inizio – sottolinea il
capogruppo di Fratelli d'Italia – abbiamo assunto un impegno preciso,
condiviso con il presidente della Regione, Marco Marsilio, e con
l'assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì, prodigandoci con
determinazione per raggiungere questo obiettivo: dare priorità alla nuova
edilizia sanitaria, individuando nell'ospedale di Avezzano uno degli
interventi centrali per rispondere alle esigenze del territorio. È un
risultato che premia il lavoro di squadra di tutto il centrodestra, unito
nel perseguire un obiettivo strategico per la Marsica e la regione tutta.
Un contributo importante – aggiunge Verrecchia – è arrivato anche dalla ASL
1 Abruzzo, che è intervenuta sempre tempestivamente ogni volta che, durante
il complesso iter, sono emerse criticità da affrontare e superare. A tutti
coloro che hanno contribuito a portare avanti questo percorso va il nostro
ringraziamento per il lavoro svolto e per l'impegno dimostrato. Nel corso
degli anni non sono mancati scetticismo, diffidenza e incertezza. C'è stato
anche chi ha sostenuto che si trattasse soltanto di propaganda elettorale,
alimentando dubbi e previsioni pessimistiche sulla possibilità di arrivare
al risultato. Oggi, con l'aggiudicazione della gara, possiamo rispondere
con i fatti agli uccelli del malaugurio, ai catastrofisti e ai pessimisti
di mestiere che, in più occasioni, hanno messo in discussione il progetto.
La realtà – sottolinea Verrecchia – è che il percorso è andato avanti
grazie a un lavoro articolato e impegnativo, dal reperimento delle risorse
necessarie fino al superamento dei passaggi amministrativi che hanno
consentito di raggiungere questo importante traguardo. L'attuale ospedale
di Avezzano – prosegue – rappresenta un punto di riferimento fondamentale
per la Marsica e garantisce ogni giorno risposte sanitarie a un vasto
bacino di utenza. Tuttavia, le criticità strutturali e la carenza di spazi
evidenziano da tempo la necessità di una struttura nuova, moderna e
adeguata ai bisogni della popolazione. Il nuovo ospedale – evidenzia –
potrà offrire ambienti più funzionali, maggiore efficienza organizzativa e
standard di accoglienza e comfort più elevati per i pazienti. Allo stesso
tempo, consentirà agli operatori sanitari di lavorare in spazi adeguati,
contribuendo a migliorare le condizioni di lavoro e la qualità dei servizi
erogati. Si tratta di un investimento strategico sul futuro della sanità
pubblica, sulla qualità dell'assistenza e sul diritto dei cittadini a
ricevere cure in strutture moderne ed efficienti. Siamo convinti che il
nuovo presidio potrà rafforzare l'attrattività della struttura anche nei
confronti dei professionisti sanitari, contribuendo a creare condizioni più
favorevoli per il personale e per l'organizzazione dei servizi. Il
centrodestra – ribadisce – dimostra così che dagli impegni si può passare
ai fatti concreti. Rivendico con orgoglio questo risultato, nella
consapevolezza dell'importanza che l'opera riveste per Avezzano, per il
territorio marsicano e per l'intera comunità regionale. Oggi non celebriamo
soltanto un annuncio ma un passaggio concreto verso la realizzazione di
un'infrastruttura strategica che guarda al futuro e rappresenta una
risposta attesa da generazioni di cittadini", conclude Verrecchia.
L'Aquila, 24 ottobre 2026