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Politica Interna

Pacifico: Grillo e Lugano, il modello che Meloni ignora mentre l’Italia è nella disperazione

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2026 - La senatrice Marinella Pacifico interviene sul post pubblicato da Beppe Grillo circa il sistema del Centro Svizzero di Calcolo Scientifico (CSCS) a Lugano, che ospita il supercomputer Alps e utilizza l’acqua del Lago di Lugano per raffreddare le infrastrutture, recuperare energia e riscaldare edifici.

«Mentre la crescita dell’intelligenza artificiale pone interrogativi sui consumi, a Lugano si dimostra che è possibile progettare centri di calcolo con ritorno concreto: acqua prelevata a 45 metri di profondità a circa 6 gradi, condotta di 2,8 chilometri, raffreddamento diretto senza potenti macchine frigorifere, due circuiti successivi, reimmissione controllata nel lago e recupero di energia attraverso microturbine che producono circa 200 megawattora all’anno, coprendo oltre il 30% del fabbisogno della stazione di pompaggio. Il calore dei supercomputer riscalda uffici, alimenta una rete energetica locale con le Aziende Industriali di Lugano e serve edifici universitari e il quartiere di Cornaredo. È un esempio verificato di uso efficiente delle risorse, riduzione degli sprechi e valorizzazione del calore altrimenti disperso.»

«Questo è il tipo di tema di programma che Grillo continua a mettere sul tavolo e che destra e sinistra ignorano. La destra si limita all’ordine pubblico come se bastasse; la sinistra è assorbita dalle faide di leadership. Nel frattempo Giorgia Meloni ha lasciato il Paese nella disperazione: giovani, autotrasportatori e agricoltori sono in piazza in tutta Italia per il caro vita, per bollette energetiche insostenibili, per costi che schiacciano famiglie, imprese e settori produttivi. Non ci sono soluzioni concrete, solo annunci e gestione dell’emergenza. Il modello di Lugano insegna esattamente come utilizzare tecnologia avanzata con ritorno economico: meno elettricità per il raffreddamento, energia recuperata, calore distribuito alla città. Meloni e il suo governo non hanno fatto nulla di simile. Hanno preferito il teatro della sicurezza e le polemiche, mentre i cittadini pagano il prezzo di una politica incapace di governare l’energia e le risorse.»

«Auspico un ritorno di Grillo in politica perché lo Stato deve tornare alla gestione del sociale come obiettivo prioritario. Servono programmi che uniscano innovazione, efficienza energetica e benefici reali per i cittadini, non una maggioranza che ha trasformato le contestazioni di giovani, autotrasportatori e agricoltori in un fatto quotidiano. Il post di Grillo misura la distanza tra chi propone soluzioni e chi governa sulla disperazione.»

Lo dichiara la senatrice Marinella Pacifico.

(AGENPARL)
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