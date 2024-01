(ARC) Sport: Anzil, Snow Rugby Tarvisio rinnova legami amicizia e pace

(AGENPARL) – sab 13 gennaio 2024 Udine, 13 gen – “Lo snow rugby non ? solo un’espressione di

dedizione e agonismo, ma anche uno sport attraverso cui rinnovare

legami di amicizia, socialit? e pace”.

? il messaggio che il vicegovernatore con delega a Cultura e

sport Mario Anzil ha portato alla prima giornata di gare dello

Snow Rugby Tarvisio, il torneo internazionale che si svolge oggi

e domani sui campi di neve della localit? sciistica regionale.

Sono 40 le squadre che si affrontano provenienti da Friuli

Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Marche, Emilia Romagna,

Piemonte e Trentino, oltre che da Austria, Germania, Ungheria,

Iran, Serbia, Slovacchia, Slovenia e Croazia. Il 35% delle

squadre ? femminile.

“Snow rugby e beach rugby nascono qui in questo territorio

regionale. Questa disciplina sta facendo il giro del mondo, per

questo rappresenta anche un motivo di orgoglio per la nostra

regione”, ha detto ancora Anzil, aggiungendo che “questo sport ha

il pregio di favorire la riscoperta del divertirsi giocando,

aiutando i giovani ad uscire dall’abitudine di isolarsi con

strumenti tecnologici per comprendere l’importanza della pratica

sportiva all’aria aperta. Non solo, la presenza al torneo anche

di una squadra iraniana ? un segno di libert? e apertura, un

messaggio di pace che dimostra come lo sport contribuisca a

rimuovere le ragioni delle guerre”.?

