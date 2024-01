(AGENPARL) – ven 12 gennaio 2024 COMUNICATO STAMPA

Wärtsilä, Rizzetto (FdI): Governo impegnato a salvaguardare lavoratori e produttività

TRIESTE, 12 gennaio 2024 – “Ringrazio la Regione Friuli Venezia-Giulia e le sigle sindacali che hanno partecipato oggi all’incontro sulla vicenda dello stabilimento Wärtsilä di Bagnoli della Rosandra (Trieste). Da parte del Governo, del Mimit e della maggioranza c’è il massimo impegno per salvaguardare i lavoratori e la produttività del sito di Bagnoli, che consideriamo strategico per l’intero Paese. In questi mesi, tramite il sottosegretario Fausta Bergamotto, è stata portata avanti un’intensa attività per giungere ad una immediata e concreta soluzione, purtroppo non è stata riscontrata la stessa unità d’intenti da parte della corporation italiana. Pertanto qualunque interlocuzione inerente la reindustrializzazione del sito produttivo, già a partire dal prossimo incontro per l’Accordo di programma, verrà portata avanti con Wärtsilä Finlandia. L’auspicio è di giungere ad una conclusione positiva per i lavoratori e l’intero territorio regionale”. Lo afferma in una nota il Presidente della Commissione Lavoro della Camera, On. Walter Rizzetto (FdI).

