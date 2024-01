Agenzia regionale 26.24 INAUGURATA LA BIBLIOTECA LOMBARDI AL SAN PAOLO DI BARI

(AGENPARL) – ven 12 gennaio 2024 *INAUGURATA LA BIBLIOTECA LOMBARDI AL SAN PAOLO DI BARI, UNDICESIMA DELLA

RETE COLIBRÌ A BARI E FRA LE 130 BIBLIOTECHE DI COMUNITÀ REALIZZATE IN

PUGLIA. *

Quasi mille metri quadri su tre livelli, dedicati alla lettura, alla

cultura e alla multimedialità, in una struttura progettata dallo studio di

architettura Mao di Roma, nel cuore del quartiere San Paolo di Bari. È

stata inaugurata questo pomeriggio la biblioteca “Lombardi”, parte

dell’istituto comprensivo Grimaldi-Lombardi. La struttura ha preso vita

grazie all’Ats formata dalla cooperativa sociale “I bambini di Truffaut” in

partnership con la Fondazione Giovanni Paolo II onlus, che la gestiranno

fino a dicembre 2026. Alla cerimonia hanno partecipato, fra gli altri, la

presidente del Consiglio regionale pugliese Loredana Capone, il direttore

del Dipartimento Cultura della Regione Puglia Aldo Patruno, il direttore

della Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia Rocco De Franchi,

l’assessora all’Educazione del Comune di Bari Paola Romano e lo scrittore

premio Strega, Mario Desiati. La biblioteca Lombardi è l’undicesima nella

rete del progetto Colibrì del Comune di Bari e fa parte delle circa 130

biblioteche di comunità realizzate in Puglia.