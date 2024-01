Oltre 250 milioni di euro per sostenere la connettività sicura in tutta l’UE nell’ambito del programma digitale CEF

(AGENPARL) - ROMA, 11 Gennaio 2024 - La Commissione ha firmato convenzioni di sovvenzione con 37 progetti selezionati nell’ambito della seconda serie di inviti a presentare proposte per la componente digitale del meccanismo per collegare l’Europa (CEF Digital).

Il budget totale di 252 milioni di euro sarà assegnato a progetti per la realizzazione dell’infrastruttura 5G per le comunità locali e lungo i principali corridoi di trasporto europei, nonché per la realizzazione di cavi sottomarini, migliorando la sicurezza e la resilienza delle reti dorsali all’interno e verso il territorio. UNIONE EUROPEA.

Tra i progetti sostenuti, l’UE cofinanzierà lo sviluppo di cavi marittimi per fornire una maggiore interconnessione tra l’Irlanda e il continente europeo , nonché tra l’UE e le sue regioni ultraperiferiche nell’Oceano Atlantico. Le sovvenzioni sosterranno inoltre una connessione transartica diretta tra l’UE e l’Estremo Oriente, forniranno infrastrutture di connettività ad alta capacità alle isole greche digitalmente sottoservite nel Mediterraneo e rafforzeranno la connettività con l’Africa . Tra i progetti finanziati, l’UE sosterrà anche infrastrutture 5G a prova di futuro lungo autostrade, strade, ferrovie e vie navigabili interne transfrontaliere. I progetti di corridoi 5G apriranno la strada alla mobilità connessa e automatizzata (CAM) e ai relativi servizi di sicurezza e non, garantendo la continuità del servizio transfrontaliero.

Infine, le sovvenzioni sostengono l’adozione dell’infrastruttura di rete 5G nelle comunità intelligenti locali in tutta l’UE, come università, ospedali e altri edifici civici, per migliorare la qualità dei servizi di interesse generale.

La terza serie di inviti a presentare proposte nell’ambito del CEF Digital è attualmente aperta alla presentazione fino al 20 febbraio 2024 .